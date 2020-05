Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer de routekaart met versoepelingen steunt, klinkt er ook kritiek. Is het niet verstandiger nog heel even vol te houden? Aan de hand van welke criteria wordt bepaald of Nederland verder van het slot of juist weer in een lockdown moet? En wat is nu precies de strategie van het kabinet; indammen of het coronavirus rond te laten gaan?

"Ik ben nog niet zonder vrees", zei Gert-Jan Segers (CU) donderdag in het Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis. GroenLinks-leider Jesse Klaver: "Waarom niet even nog een of twee weken wachten?"

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) presenteerden woensdag een stappenplan waarin een schets wordt gemaakt van hoe de coronamaatregelen er de komende tijd uit zullen zien.

Waar het kabinet normaal gesproken om de drie weken afweegt of de maatregelen verscherpt of versoepeld moeten worden, kwam premier Rutte woensdag eerder dan gedacht met vooruitzichten hoe Nederland langzaamaan van het slot afgaat.

Het kabinet heeft altijd volgehouden dat versoepeling alleen mogelijk is als de capaciteit in de zorg dat aankan, de besmettingsgraad op een veilig niveau zit en als het bron- en contactonderzoek weer kan worden opgestart.

Zorgen over besmettingsgraad

Meerdere partijen hebben nog zorgen over de besmettingsgraad. Hiermee wordt gemeten hoeveel personen een coronapatiënt met het virus besmet. Een beheersbare waarde is wanneer dit reproductiegetal onder de 1 ligt. Segers: "Hoever onder de 1 zitten we?" Klaver vraagt zich af of het kabinet niet te snel versoepelt en of de buffer wel groot genoeg is om een eventuele nieuwe virusuitbraak op tijd te kunnen indammen.

Ook het CDA zit nog met vragen. Fractievoorzitter Pieter Heerma wil dat het kabinet duidelijk maakt wat met welke criteria het kabinet meet of er verder versoepeld kan worden, of dat de maatregelen juist moeten worden aangescherpt.

Onduidelijkheid over strategie: controleren of indammen?

Verder is het een deel van de Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de coronacrisis aanpakt. "Wat is de strategie?" aldus Lilian Marijnissen (SP) Wil het kabinet dat het virus door de samenleving rondgaat of kiest het er juist voor om het virus met testen en traceren in te dammen? Ook GroenLinks, PvdA, maar ook coalitiepartij CU is het niet duidelijk waar het kabinet voor kiest.

Om het virus in te dammen is nodig dat iedereen getest kan worden. Ook moet het bron- en contactonderzoek, waar mensen met wie een besmet persoon in contact is geweest getraceerd kunnen worden, kunnen worden opgestart.

Maar ook hier is nog onduidelijkheid over. PvdA-leider Lodewijk Asscher verwijst naar de corona-app die een cruciale rol in het bron- en contactonderzoek zou spelen, maar daar is nu niet veel meer over te horen.

En waar de coronagezant Feike Sijbesma vorige week in de Kamer nog beschreef hoe moeilijk het is om aan coronatesten te komen, kondigde minister De Jonge woensdag aan dat iedereen in Nederland met coronaklachten getest kan worden.

Hij vraagt het kabinet opnieuw om duidelijker te zijn welke afwegingen worden genomen en ook te delen welke adviezen hieraan ten grondslag liggen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.