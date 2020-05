De reguliere zorg, die vanwege het coronavirus was stilgelegd, wordt steeds meer hervat, maar bevindt zich nog niet op 70 procent van het niveau zoals dat vóór de coronacrisis was. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), donderdagmiddag.

Hoeveel procent van de reguliere zorg exact is opgestart kan Kuipers niet zeggen, maar "het moet nog beduidend stijgen".

Kuipers ziet wel dat de "trein" van reguliere zorg, waar hij telkens over spreekt, steeds meer op gang komt. Zo steeg donderdag het aantal niet-coronapatiënten op de intensive care (ic) van 397 naar 440.

Het aantal Nederlandse coronapatiënten daalde met 44 naar 584. Achttien van hen liggen op een Duitse ic.

Kuipers voorspelde eerder dat vrijdag het aantal coronapatiënten op de ic tot vijfhonderd zou zijn gedaald. Dat aantal wordt waarschijnlijk niet gehaald, "maar we gaan onveranderd die kant uit".

'Het wordt drukker in de ziekenhuisgangen'

Volgens de voorzitter van het LNAZ is aan het aantal niet-coronapatiënten op de ic voor een deel te zien in hoeverre de reguliere zorg is opgestart, maar voor een groot deel niet.

Dat komt omdat patiënten pas laat in het niet acute zorgtraject op een intensivecareafdeling komen. Eerst volgen zaken als het bezoek aan de huisarts, een verwijzing naar het ziekenhuis en ziekenhuisbezoek.

Het is volgens hem nog te vroeg om te concluderen of het uitstellen van reguliere zorg voor doden heeft gezorgd. "Het aantal kankerdiagnoses is de afgelopen periode gehalveerd. Een vertraging van weken heeft daarvoor doorgaans geen effect, maar maanden wel. Als je niet vlot opstart ga je daar wel naartoe", waarschuwt hij.

Kuipers kijkt 'met vertrouwen' naar versoepeling

Kuipers kijkt "met vertrouwen" naar de door het kabinet aangekondigde versoepeling van maatregelen. "Maar wel als we meer stappen hebben gemaakt met het kunnen monitoren van het aantal besmettingen." Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zei woensdagavond dat dat het geval zal zijn.

Kuipers verwacht tot half juni geen "relevante stijging" van het aantal coronapatiënten op de ic. Pas twee weken na 1 juni zijn in ziekenhuizen effecten van bijvoorbeeld het heropenen van terrassen te zien.

Het heropenen van basisscholen en uitvoeren van contactberoepen zal naar verwachting niet voor een grote stijging van het aantal besmettingen zorgen.

