De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden vanaf volgende week versoepeld. Hierdoor mag je de komende maanden steeds meer doen. Wat mag je door de versoepeling wél doen met je familie, vrienden en vrije tijd?

Het dagelijks leven in Nederland wordt langzaam deels op gang gebracht, maar er zijn nog een aantal belangrijke basisregels die je in het achterhoofd moeten houden. Er moet in principe altijd 1,5 meter afstand gehouden worden van anderen.

Daarnaast staat in het samenscholingsverbod dat groepen van drie of meer personen in de openbare ruimte verboden zijn, tenzij de personen onderling voldoende afstand houden. Het is echter niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld tijdens een wandeling met één vriend pal naast elkaar loopt. Ook dan moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter.

Alleen huishoudens en kinderen onder twaalf jaar zijn uitgezonderd van het samenscholingsverbod. Berichten in andere media dat er pas wordt beboet bij groepen vanaf tien personen die onderling geen afstand houden, kloppen niet. Ook een wedstrijd voetballen met vrienden zit er dus voorlopig nog niet in.

Sociaal contact na versoepeling van maatregelen Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen

Blijf bij klachten thuis en schud geen handen

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

Ga voorzichtig om met sociaal contact

Gebruik openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen

Thuis op bezoek bij vrienden en familie

Het advies is nog altijd om thuis zo min mogelijk bezoek te ontvangen. Wil je vrienden of familie laten langskomen, houd het dan op een maximum van drie personen. Ook thuis, zowel binnen als in de tuin, moet voldoende afstand van elkaar gehouden worden.

Ouderen jonger dan zeventig jaar kunnen gewoon op visite of zelf bezoek ontvangen. Wel word je dringend afgeraden op kleinkinderen op te passen. Dit is omdat je als oudere onder een kwetsbare categorie valt en het lastig is om afstand te houden van jonge kinderen. Met de kleinkinderen op vakantie of naar de dierentuin is dus voorlopig geen optie.

Drie personen wordt als maximum genoemd omdat er voorzichtig moet worden omgegaan met sociaal contact. Daarnaast wil de overheid het aantal reisbewegingen beperken. Dit betekent dus ook dat als je een enorme tuin hebt niet meer mensen uitnodigt.

Kwetsbare groepen moeten extra voorzichtig blijven

Als je ouder bent dan zeventig jaar of een kwetsbare gezondheid hebt, moet je volgens de overheid extra voorzichtig blijven. Het kan zelfs verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven, aldus het advies. In de praktijk betekent dit dat je indien mogelijk geen bezoekers ontvangt.

Ouderen die afhankelijk zijn van hulp van anderen en een zeer beperkt netwerk hebben, kunnen één of twee vaste bezoekers aanwijzen. Zorg wel dat deze personen gezond zijn, 1,5 meter afstand houden en hun handen wassen.

De meeste ouderen in verpleeghuizen moeten nog even geduld hebben. Zij mogen geen bezoek ontvangen. Maandag begint op 25 locaties een proef waarbij onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per bewoner wordt toegestaan. Dit betekent dat families onderling moeten afspreken wie langs mag gaan. Volgende week wordt bekend welke verpleeghuizen meedoen aan de proef.

Wanneer gaat wat open? 11 mei: Bibliotheken

1 juni: Terrassen, restaurants, cafés, bioscopen, theaters, concertzalen en musea

1 juli: Voorzieningen van campings en vakantieparken

1 september: Sauna's, sportscholen en casino's

?: Grote evenementen als festivals

Meer plekken om af te spreken

Door de versoepeling van de maatregelen is er meer ruimte voor activiteiten buiten de deur. Maar ook hier moet je 1,5 meter afstand houden van anderen. Dit betekent dus dat je vanaf 1 juni bijvoorbeeld alleen uit eten kan met je huishouden. Of er moet aan tafel genoeg ruimte zijn om afstand te houden van elkaar.

Diezelfde dag gaan ook culturele instellingen als bioscopen en theaters weer open. Als bezoeker moet je voorafgaand een kaartje reserveren en een gesprek voeren waarin wordt ingeschat of een bezoek risico's oplevert. Denk hierbij aan de vragen die nu al worden gesteld door de tandarts: heb je klachten of ben je recent ziek geweest?

Ook musea en monumenten met een publieksfunctie en presentatie-instellingen mogen vanaf 1 juni de deuren openen. Hiervoor moet je vooraf een kaartje kopen. Op deze manier moet worden voorkomen dat je onbedoeld toch in een drukke ruimte belandt.

Een bezoek aan stranden en parken is mogelijk, tenzij de lokale veiligheidsregio anders besluit, maar de overheid doet in openbare ruimtes een beroep op de verantwoordelijkheid van mensen. Ga naar huis als het te druk wordt en houd ruimte over voor anderen door bijvoorbeeld niet de hele dag op het strand te blijven.

Gasten bruiloften en uitvaarten houden afstand

Grote evenementen als festivals en kermissen blijven de komende maanden verboden. Voor 1 september wordt een besluit gemaakt over wanneer evenementen weer zijn toegestaan, maar het lijkt erop dat je nog langer geduld moet hebben.

Voor bruiloften, kerkdiensten en uitvaarten geldt nu een maximum voor dertig aanwezigen. Dit wordt per 1 juli verruimd naar honderd. Dit betekent echter niet dat deze samenkomsten weer zoals vanouds worden gehouden. Je moet namelijk nog steeds 1,5 meter afstand blijven houden.

Bij sociale activiteiten moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van eigen vervoersmiddelen. De overheid wil dat er zo veel mogelijk wordt gefietst of gelopen. Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld als je mantelzorger bent of naar een uitvaart moet. Dus pak geen trein voor een dagje weg en laat de bus links liggen als je naar de dierentuin wil.

