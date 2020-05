Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en nieuw gemelde sterfgevallen blijft relatief laag, zo blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM ontving meldingen van 84 nieuwe doden en 39 nieuwe ziekenhuisopnames.

De laatste elf dagen rapporteerde het RIVM telkens minder dan honderd nieuwe opnames, terwijl alleen op 29 april er meer dan honderd doden werden gemeld. In de voorgaande weken lagen beide aantallen steevast boven de honderd.

Volgens het RIVM tonen de recente cijfers aan dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben.

In totaal zijn nu meer dan elfduizend Nederlands opgenomen in ziekenhuizen met een coronabesmetting, en stierven 5.288 inwoners. Van 41.774 personen is vastgesteld dat zij het virus hebben opgelopen, maar dat aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger omdat niet iedereen wordt getest.

De door het RIVM gemelde cijfers tonen niet het volledige beeld van de afgelopen 24 uur. Tussen het tijdstip van het overlijden of een opname van een patiënt en de melding die binnenkomt bij het RIVM, kan een dagenlange vertraging zitten. Eerdere cijfers worden later aangevuld.

