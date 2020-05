Grote Nederlandse dierentuinen en dagattracties treffen voorbereidingen om de deuren weer te openen. Dat melden brancheorganisaties Vereniging van Nederlandse Dierentuinen en Club van Elf donderdag. De organisaties hadden eerder een protocol opgesteld om naar een "gecontroleerde en gedoseerde" opening van de dierentuinen en attractieparken toe te werken.

Wanneer de bij de brancheorganisaties aangesloten dierenparken en pretparken werkelijk de deuren openen, wordt in afstemming met de Veiligheidsregio en burgemeesters per gebied besloten.

Zo kondigde dierenpark WILDLANDS Adventure ZOO Emmen donderdagochtend al aan per 25 mei de poorten te openen. De dierentuin heeft daartoe in overleg met de veiligheidsregio en burgemeester toestemming gekregen. Voor de officiële opening vinden wel testdagen plaats, onder andere met abonnementshouders.

Bij de heropening van de amusementsparken moet het protocol, dat de twee brancheorganisaties opstelden, in acht worden genomen. In het protocol is onder meer vastgelegd dat huishoudens 1,5 meter afstand moeten houden, er goede informatievoorziening moet zijn en extra hygiënemaatregelen worden getroffen.

"Dat betekent bijvoorbeeld dat in onze parken gasten uitsluitend online kunnen reserveren, en wordt een maximum aantal bezoekers gehanteerd", legt een woordvoerder van de Verenging van Nederlandse Dierentuinen uit aan NU.nl. "Parken kunnen misschien beginnen met het toelaten van abonnementshouders en kleine groepen, en dat langzaam uitbouwen."

In de parken worden daarnaast routes uitgewerkt, waarbij de 1,5 meter afstand wordt behouden.

