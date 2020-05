De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoek doen naar de crisisaanpak van de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. Het onderzoek wordt op verzoek van het kabinet uitgevoerd.

De raad gaat onder meer kijken naar de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen. Ook wordt er gekeken naar het effect van de coronacrisis op kwetsbare mensen in de samenleving, die worden getroffen door bijvoorbeeld het wegvallen van reguliere zorg en maatschappelijke diensten.

De OVV zal geen onderzoek gaan doen naar medische handelingen en economische steunmaatregelen.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid diende het verzoek op 1 mei namens het kabinet in. Hoewel het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, lijkt het het kabinet wel verstandig om alvast na te denken over de toekomstige afbouw en nazorg van de crisis. Het evaluatieonderzoek is hier een vast onderdeel van.

De raad zal zich de komende tijd voorbereiden op het onderzoek. Er vindt nog geen uitvoerend onderzoek plaats, omdat de betrokken partijen nog volop bezig zijn met het bestrijden van de crisis.

Grote incidenten vaker onderzocht door OVV

Het OVV doet vaak onderzoek naar grote incidenten, waaronder de vonkenregen in Scheveningen en de moord op Anne Faber.

"Gelet op de ongekende omvang en impact van de coronacrisis op onze maatschappij zijn wij van mening dat de OVV bij uitstek de positie heeft om de crisisaanpak van het kabinet in al zijn relevante aspecten te evalueren", aldus het kabinet.

