De aankondiging dat de horeca per 1 juni onder voorwaarden de deuren weer kan open wacht nog op een wetenschappelijke advies van de experts van het Outbreak Management Team (OMT). Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel donderdag tijdens een technische bijeenkomst in de Tweede Kamer.

Het kabinet presenteerde woensdag een routekaart met versoepelingen van de coronamaatrdegelen voor verschillende sectoren.

Zo mogen kappers en andere contactberoepen per 11 mei weer aan de slag en mogen de terrassen, restaurants en bioscopen zich voorbereiden op een opening per 1 juni.

Het OMT heeft op dit moment echter alleen advies uitgebracht over de versoepelingen van 11 mei. Over stippen op de horizon die door het kabinet tot 1 september zijn geschetst ligt geen wetenschappelijk onderbouwing. "Daar moet nog naar gekeken worden", zie van Dissel op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Asscher vraagt zich af wat de ratio achter de opening van de horeca is als het tegelijkertijd de bedoeling is om het virus verder in te dammen. Bij onder meer het besluit de basisscholen weer te openen zijn verschillende onderzoeken over de effecten en de impact meegewogen. Ook onder het besluit de contactberoepen weer op te starten ligt een advies van de OMT-experts.

Routekaart biedt slechts perspectieven

Voor de aangekondigde versoepelingen voor de horeca is dat niet het geval. Volgens Van Dissel gaat het in het routeplan van het kabinet om "perspectieven". Het RIVM zal in aanloop naar 1 juni wel met een advies komen.

Of de horeca ook daadwerkelijk weer open kan hangt volgens Van Dissel af van hoe de verspreiding van het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen.

Verdere versoepelingen hangen af van de druk op de intensive care, de mate waarin ouderen en kwetsbaren beschermd zijn en de mate waarin nieuwe virusuitbraken ingedamd kunnen worden met behulp van testen en traceren.

Geen cijfers wanneer verscherpt moet worden

Premier Mark Rutte zei woensdag ook dat de routekaart alleen gevolgd kan worden als het virus niet opnieuw de capaciteit op de intensive care onder druk zet en de besmettingsgraad verder toeneemt. Wanneer dat exact het geval is kon premier Rutte woensdag niet zeggen.

In Duitsland, waar de coronamaatrdegelen ook versoepeld zijn, moeten deelstaten terug naar de striktere lockdown als er meer dan vijftig besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld. GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet vroeg om soortgelijke duidelijkheid zodat controleerbaar is wanneer er eventueel weer verscherpt moet worden.

Van Dissel vindt dat je niet moet kijken naar de hoeveelheid besmettingen, maar moet kijken naar of bijvoorbeeld kinderen besmet zijn of ouderen. Daarnaast moet volgens de RIVM-baas worden meegewogen wat de besmettingsgraad is. Ligt die laag, dan mogen het aantal besmettingen wat hoger uitvallen.

