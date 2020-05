Nederlanders vinden de anderhalvemetermaatschappij in de praktijk lastig. Vooral bij het boodschappen doen blijkt deze gedragsmaatregel vaak moeilijk te realiseren, blijkt donderdag uit een grootschalig onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD's onder 90.000 mensen.

Twee derde van de respondenten zegt in de supermarkt niet te kunnen voorkomen dat iemand binnen een straal van 1,5 meter komt.

Daarbuiten is de maatregel een stuk beter realiseerbaar, merken de deelnemers aan het onderzoek. Twee derde van de mensen laat weten dat er nooit of zelden iemand binnen de 1,5 meter komt als zij bezoek ontvangen of een frisse neus halen.

De coronacrisis treft mensen echter ook op andere manieren. "Want lukt het wel om met deze tijden om te gaan?", vroegen de onderzoekers zich af.

Uit de antwoorden blijkt dat een derde van de respondenten angstiger, somberder, gestrester en eenzamer is geworden. Ook heeft een op de vijf mensen meer slaapproblemen dan voor de coronacrisis.

Niemand schudt meer handen

Ook sporten en bewegen Nederlanders minder nu zij veelal thuiszitten. Iets meer dan de helft van de deelnemers zegt dit (veel) minder te doen. Van de rokers is 28 procent (veel) meer gaan roken. 12 procent doet dit nu juist minder.

Geen handen meer schudden blijkt de makkelijkst na te leven regel. Maar liefst 99,5 procent van de ondervraagden is hiermee gestopt.

Ook mensen met een kwetsbare gezondheid niet bezoeken (85 procent), niezen in de elleboog (75 procent) en papieren zakdoekjes gebruiken (73 procent) lukt over het algemeen goed, concluderen de onderzoekers.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.