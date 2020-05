De Amerikaanse president Donald Trump heeft de coronapandemie de "ergste aanval" op de Verenigde Staten ooit genoemd. Vanuit zijn Oval Office wees hij woensdag opnieuw met een beschuldigende vinger naar China.

Trump zei dat de virusuitbraak de VS harder hebben getroffen dan de Japanse luchtaanvallen op Pearl Harbor in de Tweede Wereldoorlog en de aanslag op het World Trade Center op 11 september in 2001.

"Een aanval van deze orde hebben we nog nooit meegemaakt. En het had nooit mogen gebeuren. China had het virus meteen bij de bron moeten tegenhouden, maar dat is niet gebeurd", zei Trump tegen de aanwezige journalisten.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, deed daar nog een schepje bovenop. Hij zei dat China "de dood van honderdduizenden mensen over heel de wereld" en de "wereldwijde economische malaise" had kunnen voorkomen.

Ook beschuldigde hij China ervan cruciale informatie over het virus niet te willen delen. Daarnaast zei hij dat de VS nog "geen zekerheid", maar wel "significante aanwijzingen" heeft dat het virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium in Wuhan.

'Trump probeert aandacht af te leiden van eigen trage reactie'

China heeft de Amerikaanse verwijten vanaf begin af aan ontkend. Ook Trumps eigen viroloog, Anthony Fauci, zei maandag in een interview dat de oorsprong van het coronavirus niet ligt in een laboratorium, maar dat het is ontstaan in de natuur en is overgesprongen van dier op mens.

Zowel China als Amerikaanse critici zeggen dat de Trump-regering met haar anti-China-retoriek de aandacht probeert af te leiden van haar eigen trage reactie op de virusuitbraak in de VS.

Wereldwijd zijn op dit moment ruim 255.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De VS is met meer dan 70.000 doden het zwaarst getroffen land.

