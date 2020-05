Via NUjij zijn woensdag honderden vragen binnengekomen over de versoepeling van de coronamaatregelen. Een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden.

Tot wanneer moeten we thuis blijven werken?

Premier Mark Rutte zei op de persconferentie dat thuiswerken de komende maanden de norm zal blijven, maar noemde geen datum waarop deze maatregel ingetrokken zal worden.

Wanneer gaan de verzorgingshuizen weer open voor bezoek?

Vanaf maandag begint een proef met de versoepeling van de bezoekregeling van 25 verpleeghuizen, in elke regio één. Welke locaties dit zijn, wordt volgende week bekendgemaakt. In deze verpleeghuizen wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per bewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan, wil het kabinet deze bezoekregeling stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen.

Mogen kleinkinderen hun opa's en oma's weer zien?

Dat zal per familie verschillen. Het speciale advies voor personen vanaf zeventig jaar en/of met een kwetsbare gezondheid geldt nog steeds. "Wees extra voorzichtig", adviseert de Rijksoverheid. "Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven." Daarnaast wordt opgeroepen geen bezoek te ontvangen.

Er geldt alleen een uitzondering voor zelfstandig wonende ouderen die afhankelijk zijn van hulp van anderen en een zeer beperkt netwerk hebben. Zij kunnen één of twee vaste bezoekers ontvangen. Wie deze bezoekers zijn, mogen de ouderen zelf bepalen. Die personen moeten wel gezond zijn, 1,5 meter afstand houden en goed hun handen wassen.

Gaan de hogescholen en universiteiten ook open?

Nee. Het is nog niet bekend wanneer hogescholen en universiteiten weer fysiek les gaan aanbieden. De verwachting is dat het mbo per 15 juni weer examens kan afnemen en praktijklessen kan geven. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor het hbo en wo.

Mag je ook voor niet-werkdoeleinden met het openbaar vervoer reizen?

Het openbaar vervoer blijft alleen voor noodzakelijke reizen. Wel draait het openbaar vervoer vanaf 1 juni de volledige dienstregeling. Dat is niet bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld een dagje weg willen, maar voor mensen die geen andere keuze hebben. De treinen, bussen, trams en metro's mogen voor maximaal 40 procent vol zitten, zodat iedereen (ondanks de mondkapjesplicht vanaf 1 juni) nog enige afstand van elkaar houdt. Het is nog niet duidelijk wanneer iedereen weer gebruik mag maken van het openbaar vervoer.

Waarom moeten we mondkapjes dragen in het openbaar vervoer?

"Het wetenschappelijke bewijs voor grootschalig gebruik van mondkapjes is dun, maar het juiste gebruik laat een beperkt positief effect zie", zei Rutte. "Mondkapjes zijn niet primair ter bescherming van jezelf, maar zodat jij niet anderen besmet."

Volgens de premier hebben mondkapjes een toevoegde waarde als het niet mogelijk is om afstand te houden of niet van tevoren te controleren is of iedereen gezond is. Dat is het geval in het openbaar vervoer, waar meer gebruik van zal worden gemaakt vanwege de versoepeling van de maatregelen.

Wat gebeurt er als je in het openbaar vervoer geen mondkapje draagt?

Wie geen mondkapje draagt, krijgt een boete. Hoe hoog deze boete is, wordt later bekendgemaakt.

Hoe kom ik aan een mondkapje?

De Rijksoverheid zal op korte termijn een ontwerp van een mondkapje dat thuis gemaakt kan worden op Rijksoverheid.nl publiceren. Als je het zelf niet kan maken en ook niemand kent die het voor je kan maken, is het misschien een optie om online of bij lokale ondernemers naar hun aanbod te kijken. In de afgelopen weken zijn steeds meer winkels mondmaskers, ook van stof, gaan verkopen. Het zou niet gek zijn als ondernemers de komende tijd inspelen op de grotere vraag naar mondkapjes.

Belangrijk is wel dat je dan geen zogeheten medisch mondmasker koopt. Dit zijn mondkapjes met speciale filters. Die zijn hard nodig in de zorg (bijvoorbeeld voor zorgpersoneel dat met coronapatiënten werkt) en zijn wereldwijd nog steeds moeilijk verkrijgbaar. "Die zijn alleen voor de zorg", aldus Rutte. Een niet-medisch mondmasker heeft geen filter. Die kun je herkennen als het mondkapje dat bijvoorbeeld je tandarts draagt.

Waarom mogen sportscholen nog niet open?

Volgens Rutte zijn sportscholen "ingewikkeld", omdat het onder meer vaak om kleine ruimtes gaat en de apparaten vaak niet goed worden schoongemaakt tussen het gebruik door. Er moet meer onderzoek komen naar de verspreiding van het coronavirus in sportscholen. 1 september wordt als verwachte datum voor de heropening genoemd, maar er wordt nog gekeken of het vroeger kan.

Mogen we weer naar het park of het strand als het straks warm is?

Bezoek aan stranden en parken is toegestaan, tenzij de lokale veiligheidsregio anders besluit, maar er wordt sowieso opgeroepen om drukte altijd te mijden. De overheid doet een beroep op de verantwoordelijkheid van mensen. Verlaat een drukke plek als het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden en houd voldoende ruimte voor anderen over door bijvoorbeeld niet de hele dag op het strand te blijven.

Mag voetballen nu wel? En waarom dan niet in clubverband?

De sportmaatregelen worden geleidelijk afgebouwd. Volwassenen mogen vanaf 11 mei buiten sporten, maar moeten dan nog wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ook geldt: geen wedstrijden, geen kantines open en geen gezamenlijke kleedkamers of douches. Contactsporten mogen pas weer plaatsvinden vanaf 1 september, maar alleen als het virus onder controle blijft. Vanaf die datum zijn naar verwachting alle sporten weer toegestaan, zowel binnen als buiten.

Wanneer gaan de dierentuinen weer open?

Dat is nog niet bekend. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen zal donderdag de volgende stappen bespreken. "We hopen daarna met meer duidelijkheid te komen", aldus een woordvoerder.

Kunnen we weer naar het buitenland? En hoe zit het met het inkomend toerisme?

Het is niet de bedoeling dat mensen in het buitenland op vakantie gaan. "Reis niet naar het buitenland", aldus de Rijksoverheid. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor noodzakelijke reizen, en daar vallen vakanties niet onder. De meeste landen hanteren dit beleid. De grenzen van de Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk blijven tot 14 mei gesloten voor mensen die geen noodzakelijke reis maken.

Mag je nu wel of niet in de auto met mensen van buiten je gezin? En mag je bijvoorbeeld samen op vakantie binnen Nederland?

Nee. De regels om onderling 1,5 meter afstand te houden tussen mensen die niet tot één huishouden behoren, is ook van kracht in de auto. Zit je met meer dan drie personen die niet tot jouw huishouden behoren in de auto, dan kan dat zelfs een boete opleveren.

Voor op vakantie gaan geldt precies hetzelfde. Het is vrijwel onmogelijk om zowel onderweg als op de plaats van bestemming 24 uur per dag 1,5 meter afstand te houden tot je reisgenoten. Ook hier geldt: ben je met meer dan drie mensen en kunnen jullie geen 1,5 meter afstand houden, dan kun je een boete krijgen.

Hoeveel bezoek mag ik thuis ontvangen?

Het eerdere advies om thuis maximaal drie mensen te ontvangen (waarbij iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar moet blijven) blijft staan. Hier gaat niet op worden gehandhaafd, maar Rutte benadrukte wel dat er kan worden gehandhaafd op overlastgevende feestjes. De overheid blijft aanraden voorzichtig te blijven met sociaal contact, waarbij drie mensen als richtlijn wordt gebruikt.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Dat kan. Onze redactie heeft nog niet op elke vraag een duidelijk antwoord gevonden. Hier zijn we nog mee bezig; als we duidelijkheid hebben, zullen we dit stuk bijwerken. Rutte waarschuwde tijdens zijn persconferentie echter al dat niet voor elke specifieke situatie op voorhand een sluitend antwoord te verzinnen is. We houden de ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten.