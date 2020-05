Reizen met het ov kan vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling. Er zijn wel twee eisen: de bezetting mag maximaal 40 procent zijn en het dragen van een mondkapje is verplicht. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag bekendgemaakt op zijn wekelijkse persconferentie.

In treinen, bussen en trams is de 1,5 meter afstand lastig te handhaven en daarom is gezichtsbedekking noodzakelijk. Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes, omdat er geen schaarste mag ontstaan in de zorg.

Rutte benadrukte dat het wetenschappelijke bewijs voor het nut van de kapjes dun is. "Maar het juiste gebruik - en ik onderstreep juiste gebruik - van mondkapjes laat een beperkt positief effect zien. Het is vooral om ervoor te zorgen dat jij niet degene bent die een ander besmet", zei Rutte over de mondbedekking. Hij voegde eraan toe dat iedereen zelf voor zijn mondkapje moet zorgen: "Die kun je dus kopen of zelf maken." Als reizigers er geen dragen, kunnen ze een boete krijgen

Het ov rijdt sinds half maart met een beperkte dienstregeling en wordt nu vooral gebruikt door de mensen met een vitaal beroep. Hieronder vallen onder anderen de zorgmedewerkers. Voor personeel in het ov geldt dat ze getest kunnen worden als ze klachten hebben, liet vicepremier Hugo de Jonge weten. Als alternatief voor een mondkapje mag het personeel ook een zogeheten spatscherm gebruiken.

'Ov-bedrijven staan voor een enorme logistieke klus'

Rutte zei dat de ov-bedrijven voor een "enorme logistieke klus" staan. De capaciteit moet worden opgeschroefd om een betere verspreiding van reizigers mogelijk te maken. Ook worden bussen, trams en treinen zo ingericht dat maar 40 procent van de capaciteit beschikbaar is.

Voor alle versoepelingen geldt de randvoorwaarde dat de verspreiding van het COVID-19-virus in Nederland onder controle blijft. De druk op de zorg is inmiddels afgenomen. "In de ziekenhuizen ontwikkelen de cijfers zich al een paar weken in gunstige richting", zei Rutte. Dit is ook te zien aan het aantal patiënten op de intensive care, dat sinds woensdagmiddag op 628 staat.

De premier deed vooral een beroep op reizigers, zowel in het ov als in het verkeer. "Ga niet op een mooie dag met de tram naar het strand. Reis niet onnodig en reis als het kan het liefst buiten de spits. En ga gewoon lopend of op de fiets als dat kan, fietsen is hartstikke gezond."



Het is volgens Rutte ook onvermijdelijk dat de files weer gaan toenemen, "maar het is voor de langere termijn wel belangrijk dat niet iedereen tegelijk de weg opgaat".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.