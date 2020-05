Iedereen in Nederland met klachten, kan na 1 juni worden getest of ze het coronavirus hebben. Op dit moment worden ouderen met klachten, zorgpersoneel, jeugdtrainers, leraren en personeel van de kinderopvang getest. Vanaf 11 mei komen daar de contactberoepen (zoals kappers), mantelzorgers, personeel in het openbaar vervoer en handhavers (zoals de politie).

Dat maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond tijdens een persconferentie over de coronacrisis bekend.

Na het testen volgt een intensief contactonderzoek. "Wie positief is getest, gaat veertien dagen in thuisquarantaine. Overal waar het virus weer oplaait, moeten we het vuurtje direct proberen uit te trappen. Zolang er geen vaccin is, is het virus onder ons en zullen mensen ziek worden", zei De Jonge.

De drie ankerpunten van het kabinet blijven het beschermen van de meest kwetsbaren en ouderen, zorgen dat de zorg het aankan en het virus maximaal onder controle krijgen.

Stappenplan voor de komende weken

Premier Mark Rutte, ook aanwezig bij de persconferentie, stippelde een routeplan uit voor de komende weken. "We beginnen met maatregelen die het minste negatieve effect hebben en breiden daarna uit", zei Rutte.

Voor alle versoepelingen geldt: houd de 1,5 meter afstand, benadrukte de premier.

Vanaf 11 mei gaan basisscholen en kinderopvang gedeeltelijk weer open en kunnen ook mensen met contactberoepen zoals de kappers weer aan de slag.

Per 1 juni gaan zoals eerder gemeld de middelbare scholen weer open. Mensen kunnen dan ook weer naar de bioscoop, het restaurant en culturele instellingen zoals concertzalen en theaters. Terrassen waarbij men 1,5 meter afstand kan houden, mogen ook weer open.

Per 1 juni gaat het openbaar vervoer ook weer volgens normale dienstregeling rijden. Er zijn wel twee eisen: de bezetting mag maximaal 40 procent zijn en het dragen van niet-medische mondkapjes is verplicht.

Als tegen die tijd het virus nog steeds onder controle is, mogen per 1 juli groepen tot honderd personen weer bij elkaar komen. Dat geldt dan voor bioscopen, restaurants, cafés en musea, maar ook voor kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Vanaf die datum mag gemeenschappelijk sanitair op de campings en vakantieparken ook weer open. Per 1 september gaat de deur open voor fitnessclubs, sauna’s, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en seksclubs.

Sportwedstrijden, waaronder betaald voetbal, mogen ook weer worden gespeeld, maar wel zonder publiek.

