Nu het aantal besmettingen met het coronavirus en de druk op de zorg al enige tijd afneemt, heeft het kabinet besloten dat het tijd is voor de versoepeling van maatregelen. Van de openstelling van terrassen tot de heropening van sport- en seksclubs: dit is de route waarmee het kabinet uit de coronacrisis hoopt te komen.

Eerste versoepelingen aanstaande maandag

De eerstvolgende versoepelingen worden maandag ingevoerd. Dan mogen de meeste contactberoepen weer worden uitgevoerd. Dit betekent dat kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, opticiens en rijinstructeurs weer aan de slag kunnen.

Klanten moeten telefonisch een afspraak maken. Dan wordt bepaald of een klant tot de risicogroep behoort. De afspraak kan alleen doorgaan als dat niet het geval is en klanten geen klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Wie de kapper of schoonheidsspecialist bezoekt, hoeft geen mondkapje te dragen. Dat mag uiteraard wel.

Het was al langer bekend dat basisschoolleerlingen vanaf maandag voor de helft van de tijd weer naar school mogen. Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf maandag weer volledig naar school. Ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang gaan maandag weer open.

Ook mag iedereen vanaf maandag weer buiten sporten. Daarbij moet nog wel 1,5 meter afstand van anderen worden gehouden. Daardoor geldt er nog wel een verbod op contactsporten. Sporters mogen geen wedstrijden spelen en moeten thuis douchen.

Maandag gaan ook bibliotheken weer open.

Vanaf 1 juni gaan horecagelegenheden open

Drie weken later, op 1 juni, mogen ook horecazaken weer open. Klanten moeten allemaal aan een tafeltje en minstens 1,5 meter afstand van anderen houden.

Ook musea en bioscopen gaan weer open. Ook daar moeten bezoekers onderling 1,5 meter afstand houden en hygiënemaatregelen in acht nemen.

Zoals bij kappers een afspraak moet worden gemaakt, moeten bezoekers van horeca, musea en bioscopen vooraf reserveren. Er geldt een maximum van dertig personen.

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer volgens de volledige dienstregeling, met 40 procent van de capaciteit. Omdat daar de anderhalvemeterregel niet altijd uit te voeren is, is het dragen van mondkapjes verplicht. Wie geen mondkapje draagt in het ov krijgt een boete. Hoe hoog die boete is, is nog niet bekend.

Reizigers moeten de mondkapjes zelf kopen of maken en het mogen geen medische mondkapjes zijn, omdat de zorg die hard nodig heeft.

Vanaf 1 juli maximaal 100 personen bij elkaar

Als het aantal besmettingen niet enorm toeneemt en de zorg daardoor niet te veel wordt belast, vindt op 1 juli de volgende versoepeling plaats. Dan zijn bijeenkomsten met een maximum van honderd personen weer toegestaan.

Het betekent dat musea, horecazaken en bibliotheken door honderd mensen tegelijk mogen worden bezocht. Ook kerken en crematoria kunnen weer bijeenkomsten houden.

Op 1 juli gaan ook gemeenschappelijke douches en wc's op vakantieverblijven open.

1 september

Op 1 september mogen sportkantines, sauna's, en sportscholen weer open. Ook sekswerkers kunnen weer aan het werk en contactsporten en binnensporten kunnen weer worden beoefend.

Met de sportschoolbranche wordt wel gekeken of dat sportscholen eerder open kunnen.