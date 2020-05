Alle winkels in België mogen vanaf 11 mei onder voorwaarden weer open, meldt premier Sophie Wilmès woensdag tijdens een persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Ook mogen Belgen thuis weer beperkt bezoek ontvangen.

In de winkels geldt na de heropening een maximum van één klant per 10 vierkante meter. Daarnaast mag het bezoek aan een winkel hooguit een half uur duren en moet iedereen ook in de winkels voldoende afstand van elkaar houden.

Het is niet de bedoeling dat Belgen samen gaan winkelen. Alleen minderjarigen en personen die hulp nodig hebben, mogen vergezeld worden. Daarnaast wordt iedereen opgeroepen alleen in de buurt van hun woning of werkplek te winkelen.

Winkelend publiek wordt sterk aangeraden een mondmasker te dragen, maar wordt hier niet toe verplicht. Het dragen van mondmaskers is op dit moment alleen verplicht in het openbaar vervoer, op luchthavens en op scholen. Kinderen onder twaalf jaar hoeven op school geen mondmaskers te dragen.

De Belgische autoriteiten "zetten alles in werking" om binnenkort gratis stoffen maskers uit te delen.

Belgische bevolking mag bezoek ontvangen

Ook is bekendgemaakt dat Belgen vanaf 11 mei vier bezoekers mogen ontvangen. Nu mogen ze met maximaal twee anderen buiten wandelen of sporten. "Je mag vier mensen uitnodigen, maar die vier mensen mogen alleen bij u komen", klinkt de uitleg. "Bij voorkeur buiten, bijvoorbeeld op uw terras of in uw tuin."

De Nationale Veiligheidsraad benadrukt dat bezoek niet is toegestaan als een van de betrokken personen ziek is. Ook wordt bijzondere aandacht gevraagd voor ouderen en andere kwetsbare personen.

Hoewel verplaatsingen beperkt mogen worden, gelden er geen regels voor de afstanden die bezoekers afleggen. Reden hiervoor is dat een bezoek essentieel kan zijn. De Belgische bevolking moet nog altijd zo veel mogelijk thuisblijven en vanuit huis werken.

Maatregelen blijven er 'nog een hele tijd'

Wilmès benadrukt dat de coronamaatregelen er "nog een hele tijd" moeten zijn. "Maar wat een paar weken goed heeft gewerkt, kan niet oneindig blijven duren", zegt ze. "Daarvoor zijn de gevolgen voor de samenleving te zwaar. De afbouw is een hele delicate oefening."

8.016 personen zijn in België overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal 50.509 personen zijn of waren besmet. Dat de piek in de virusuitbraak is geweest, is onder meer te zien in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames per dag was eind maart vijf keer hoger dan nu.

