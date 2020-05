Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord met de 2 tot 4 miljard euro noodhulp voor KLM. De VVD en het CDA willen daar vanuit de politiek nadrukkelijk geen extra voorwaarden aan stellen, oppositiepartijen vragen juist om extra garanties.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie konden in ieder geval op steun van SGP rekenen, bleek woensdag tijdens het Kamerdebat over het noodpakket voor KLM.

"Er is geen plaats voor extra politieke wensen", zei VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Op 24 april maakten ministers Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) en Wopke Hoekstra (Financiën) bekend te werken aan een noodpakket van 2 tot 4 miljard euro om KLM door de coronacrisis te loodsen.

Daar werden wel voorwaarden aan gesteld, zoals verduurzaming, geen bonussen, geen dividenduitkering, een loonoffer van het personeel dat het meest verdient en bezuinigingen.

Van der Linde wil best meedenken over verdere verduurzaming in ruil voor steun, maar KLM mag daarbij "niet op achterstand komen met voorwaarden die niet gelden voor andere luchtvaartbedrijven".

Verder vraagt de VVD'er om respect in de discussie over het inleveren van salaris van de ruim dertigduizend KLM-medewerkers. "Het is een reddingsoperatie, geen strafexpeditie", aldus Van der Linde.

Ook coalitiepartner CDA waakt voor de balans tussen voorwaarden en de continuïteit van KLM. "Het is niet opportuun om de duurzaamheidseisen in één keer te eisen", zei CDA'er Erik Ronnes.

Het is wat Ronnes betreft prima om discussies over verduurzaming en geluidshinder van nachtvluchten te voeren, maar hij wil daar wel voorzichtig mee zijn. "Je kunt je afvragen of straffe voorwaarden in het belang van KLM zijn."

Het CDA kan zich wel goed vinden in het loonoffer en een verbod op bonussen en dividenduitkeringen.

PvdA: 'Steun is geen vanzelfsprekendheid'

Voor PvdA-Kamerlid Henk Nijboer gaan die eisen juist niet ver genoeg, De rechten van werknemers, vooral die met een flexcontract, moeten zoveel mogelijk worden beschermd, vindt Nijboer. KLM maakte juist bekend de contracten van deze werknemers niet te verlengen.

Daarbij zou de topman van het moederconcern Air France-KLM aanvankelijk een bonus krijgen. "Steun aan een vliegmaatschappij is geen vanzelfsprekendheid", aldus Nijboer.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels vraagt om een zogenoemde bail-in. Met zo'n steunoperatie is het verlies voor de aandeelhouder. Dat is volgens Snels veel eerlijker, want nu wordt het bedrijf met belastinggeld overeind gehouden.

Ook SP'er Mahir Alkaya is kritisch op de in zijn ogen te slappe voorwaarden. PVV-Kamerlid Tony van Dijck ziet deze crisis als kans om uit het huwelijk met Air France te stappen. "De Fransen willen de baas spelen, terwijl ze er zelf een zooitje van maken", aldus Van Dijck.

KLM zonder steun in juni technisch failliet

Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hielden het erop dat KLM, in overleg met betrokken partijen zoals de vakbonden, zelf moet voorstellen hoe de voorwaarden uitgewerkt kunnen worden. De bewindspersonen gaven wel schoten voor de boeg.

"Bij de Lufthansa-piloten gaat er 40 procent van het salaris af", zei Hoekstra. Bij KLM denkt hij aan loonoffers van de medewerkers die vier tot vijf keer modaal verdienen. "Dat er iets moet gebeuren en fors zal worden ingegrepen, is zonneklaar", aldus Hoekstra.

Het kan volgens Hoekstra nog maanden duren voordat het complete pakket helemaal is uitgewerkt. Dat er iets moet gebeuren, is volgens het kabinet evident. Zonder hulp zou KLM namelijk halverwege juni feitelijk failliet gaan.

