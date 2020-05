Het Spaanse parlement is woensdag akkoord gegaan met een nieuwe verlenging van de noodtoestand in het land. De noodtoestand is noodzakelijk voor de ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De noodtoestand zou aanvankelijk tot aanstaande zaterdag duren, maar is voor de vierde keer met twee weken verlengd.

Inwoners van het Zuid-Europese land moeten zich sinds 14 maart aan strenge maatregelen houden. De lockdown wordt sinds maandag tot eind juni stapsgewijs afgebouwd. Sinds kort mogen Spanjaarden voor beweging naar buiten. Kleine ondernemingen, waaronder kapperszaken, mogen onder strenge voorwaarden open.

Premier Pedro Sánchez zei woensdag in het parlement dat het opheffen van de noodtoestand een grote fout zou zijn. Dankzij de noodtoestand kon de Spaanse regering bijvoorbeeld miljarden euro's aan staatssteun vrijmaken om onder anderen ondernemers te helpen.

Bijna 26.000 coronapatiënten overleden

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen. Zeker 25.817 personen zijn overleden aan COVID-19, de ziekte die door het coronavirus ontstaat. In totaal 220.325 personen zijn of waren besmet met het virus.

Begin april werden dagelijks bijna duizend nieuwe sterfgevallen gemeld. Inmiddels is dit aantal flink gezakt. De autoriteiten meldden woensdag dat in de afgelopen 24 uur 244 coronapatiënten zijn overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.