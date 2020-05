Het aantal orgaantransplantaties is sinds medio maart, toen landelijke maatregelen werden aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, met meer dan 60 procent gedaald. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

NU.nl schreef eerder al dat het aantal orgaandonaties sterk was afgenomen en er daardoor gevreesd werd voor levens van patiënten die met spoed een orgaan nodig hebben. De stichting kan nu op basis van cijfers uit ziekenhuizen de precieze daling in kaart brengen.

In totaal vonden nog geen 30 transplantaties doorgang, tegenover zo'n 130 in diezelfde periode vorig jaar. Het aantal organen dat gebruikt kon worden van overleden donoren nam sterk af, terwijl er helemaal geen transplantaties plaatsvonden met levende donoren.

Het programma was uit voorzorg stopgezet omdat zowel de ontvanger als de donor het risico loopt om in het ziekenhuis besmet te raken met het coronavirus. Normaliter geven ruim veertig levende donors per maand een orgaan. In de meeste gevallen gaat het om een nier.

NTS ziet potentiële donoren wegvallen door coronabesmetting

Sinds medio maart konden organen van acht overleden donoren gebruikt worden. In dezelfde periode vorig jaar kreeg de NTS de beschikking over organen van 22 nieuwe lichamen.

Door de coronacrisis werd het al bestaande tekort aan donoren echter nog nijpender, doordat de organen van een potentiële donor niet meer gebruikt konden worden na een coronabesmetting. Alleen als diegene voor zijn of haar overlijden gezond was verklaard, konden de organen alsnog gebruikt worden.

Als positief lichtpuntje worden buitenlandse orgaandonoren aangestipt. "Een deel van de transplantaties kon alsnog plaatsvinden dankzij personen uit het buitenland", schrijft de stichting.

