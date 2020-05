De federale Duitse regering wil alle winkels en scholen weer openen, blijkt uit een conceptakkoord tussen bondskanselier Angela Merkel en de Duitse deelstaten. Ook alle sportclubs mogen naar verluidt weer open, maar grootschalige evenementen blijven zeer waarschijnlijk tot september verboden.

Winkels moeten zich houden aan strikte hygiënemaatregelen en mogen een beperkt aantal klanten, afhankelijk van de grootte van de winkel, per keer binnenlaten, blijkt uit het document dat persbureau Reuters in handen heeft. Deze woensdag wordt er naar verwachting meer bekend over het akkoord.

Deelstaten krijgen zelf de regie over het versoepelen van overige maatregelen. Behalve scholen en universiteiten mogen ook restaurants, bars, hotels, markten en schoonheidssalons op gecontroleerde wijze weer geopend worden.

Vorige week ging Duitsland al over tot het openen van kerken, musea, dierentuinen en speelplaatsen. Inwoners moeten wel nog steeds te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

Als het aantal coronabesmettingen na versoepeling van de maatregelen rap toeneemt, worden de teugels weer aangetrokken. Bij meer dan 50 zieke mensen per 100.000 inwoners krijgt de federale regering weer het heft in handen.

Duitsland telt inmiddels 164.807 coronabesmettingen. Woensdagochtend werden 165 nieuwe doden werden gemeld, waarmee het totaal aantal doden opliep naar 6.996.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.