Een Nederlands biotechnologiebedrijf verkocht coronatests uit China met een groot risico op een foute uitslag, meldt Trouw woensdag na onderzoek door onderzoeksjournalistiekplatform Investico en journalistencollectief OCCRP. De tests zoeken naar antilichamen in het bloed en zouden zo vast moeten stellen of een geteste persoon besmet is geweest met het coronavirus.

De tests in kwestie kunnen volgens de verkoper in tien minuten resultaat opleveren, maar twee wetenschappelijke studies tonen aan dat deze resultaten erg onbetrouwbaar zijn.

Daarnaast zijn zulke snelle tests volgens het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) en de Europese Commissie nog niet ontwikkeld. Een verkeerde uitslag kan iemand een vals gevoel van veiligheid geven als diegene onterecht denkt dat hij of zij het virus al heeft gehad.

Ook werden de tests verkocht als Nederlandse producten, terwijl ze in China werden geproduceerd. In gesprek met Trouw ontkent het bedrijf in kwestie beide beweringen en verdedigt het de kwaliteit van de tests, maar na vragen van de krant zou het de term 'Dutch-made' van de website hebben gehaald.

De tests zijn in ruim twintig landen in omloop; zo ook in Nederlandse ziekenhuizen, laboratoria en apotheken. Volgens Trouw kan de test ongecontroleerd de markt op. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt alleen naar tests die aan particulieren worden verkocht, terwijl het bedrijf aan zorgprofessionals zegt te leveren.

Toch zouden de tests bij particulieren terechtkomen via tussenpersonen, zoals mensen die in de medische sector werken en de tests doorverkopen aan derden.

