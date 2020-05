De Mensenrechtenraad (OHCHR) van de Verenigde Naties maakt zich met betrekking tot het coronavirus ernstige zorgen over onhygiënische gevangenissen in zowel Latijns-Amerika als de Verenigde Staten. Dat meldde OHCHR-afgevaardigde Rupert Colville dinsdag tijdens een briefing in Genève.

In sommige gevallen heeft de angst voor een virusuitbraak al tot rellen geleid in gevangenissen. Tientallen gedetineerden in Venezuela, Peru en Colombia kwamen daarbij om het leven.



In veel Zuid-Amerikaanse landen zitten de gevangenissen overvol. De VN-organisatie noemt deze situatie "zeer zorgwekkend". In sommige gevangenissen is de overcapaciteit circa 500 procent. "Het is een chronisch probleem op het hele continent en in sommige gevallen kan dit leiden tot doden", zei Colville.



Ook sprak hij zijn zorgen uit over de duizenden coronabesmettingen in gevangenissen in de VS, met name in New York en Chicago. Wel hebben de Amerikanen volgens Colville enige vooruitgang geboekt door enkele gevangenen die voor lichte vergrijpen vastzitten, tijdelijk vrij te laten.

