De politie heeft dinsdagmiddag in Den Haag tientallen arrestaties verricht bij een demonstratie tegen de coronalockdown. Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes hielden de demonstranten zich niet aan de aanwijzingen van de agenten. Ook in Utrecht en Amsterdam wordt gedemonstreerd, maar daar op kleinere schaal.

De aangehouden betogers werden vanaf station Den Haag Centraal met een bus van de Haagse vervoersmaatschappij HTM naar het politiebureau vervoerd. Volgens een woordvoerder van de politie is de rust in de stad wedergekeerd. Wel staat de politie paraat op andere plekken in de stad.

Burgemeester Remkes had eerder op de dag de Koekamp nog aangewezen als locatie voor een demonstratie. De gemeente meldde dat de demonstratie niet was aangemeld, terwijl dat wettelijk verplicht is.

Het protest mocht doorgaan als de demonstranten de aanwijzingen van de politie opvolgden en 1,5 meter afstand van elkaar zouden houden, maar dat bleek onvoldoende het geval. Volgens de woordvoerder is het optreden van de politie "redelijk geweldloos" verlopen.

66 Video Politie grijpt in bij demonstratie tegen lockdown in Den Haag

In Utrecht en Amsterdam ook protest tegen vaccinaties, 5G en de NOS

Ook in Amsterdam en Utrecht waren dinsdag demonstraties tegen de coronamaatregelen van de overheid. Op de Dam kwamen enkele mensen samen. Hier was vooralsnog geen sprake van ongeregeldheden.

In de Domstad kwamen volgens RTV Utrecht honderd mensen bij elkaar. Zij reden toeterend in een colonne auto's naar Utrecht. Behalve tegen de coronalockdown demonstreerden zij ook tegen 5G-straling, vaccinaties en de NOS.

De organisatie beklemtoont volgens de regionale zender nergens tegen te zijn, maar vooral "voor vrijheid" te demonstreren. De politie laat desgevraagd aan NU.nl weten dat het protest rustig verlopen is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.