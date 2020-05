Het aantal sterfgevallen in Nederland als gevolg van het coronavirus is dinsdag opgelopen met 86, zo blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is de tiende opeenvolgende dag dat het RIVM minder dan honderd (89) opnames meldt.

Het aantal doden is een stijging ten opzichte van maandag, toen het kleinste aantal nieuwe overlijdensgevallen (26) sinds 19 maart werd geregistreerd. Deze stijging is mogelijk te verklaren met de piek die elke dinsdag te zien is in de cijfers. Ziekenhuizen tillen hun administratie grotendeels over het weekend heen.

In totaal zijn 4.1087 (+317) bevestigde besmettingen geregistreerd. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger omdat niet iedereen wordt getest.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen nog altijd bij het beeld dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben.

