Het aantal sterfgevallen in Duitsland laat na drie dagen van daling weer een stijging zien. De afgelopen 24 uur kwamen er 139 nieuwe doden bij, meldt het Robert Koch-Insti­tut dinsdag.

De afgelopen drie dagen nam het aantal dagelijkse sterfgevallen door het coronavirus juist af; van 94 doden op zaterdag naar 74 doden op zondag tot slechts 43 doden op maandag.

Ondanks de stijging van het aantal sterfgevallen, is in Duitsland al sinds begin april sprake van een dalende trend wat betreft het aantal mensen dat dagelijks overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus.

Die daling gaat in golfbewegingen, zo kwam ook vorige maand drie keer een toename voor na een periode waarin het aantal sterfgevallen dagelijks afnam. De reden voor de stijging van dinsdag is onduidelijk.

Het totale dodental in Duitsland staat nu op 6.831. Het totaal aantal bevestigde besmettingen steeg dinsdag met 685 naar 163.860 gevallen.

Reproductiegetal stabiel en onder de 1

Het reproductiegetal, het getal dat laat zien hoeveel andere mensen door iemand met het virus besmet worden, lag maandag rond de 0,74, zei de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn. Vorige week ontstond enige onrust in Duitsland toen dit getal even was gestegen naar 0,9.

Als het reproductiegetal boven de 1 uitkomt, groeit het aantal besmettingen.

Donderdag versoepelden onze oosterburen enkele coronamaatregelen. Kerken, musea, dierentuinen en speelplaatsen mogen onder voorwaarden weer open. Van een verband is vooralsnog geen sprake.

