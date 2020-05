Duitsland heeft de intensieve grenscontroles verlengd tot en met 15 mei, schrijven Duitse financiële media maandag. Dat nieuws komt niet als een verrassing. De Duitse minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken zei eerder al dat hij de coronamaatregel wilde verlengen.

Een woordvoerder van de minister vertelt in gesprek met persbureau Reuters dat de maatregel niet strookt met de regelgeving van de Europese Commissie. De Europa-brede coronamaatregelen schrijven voor dat al het essentiële goederenvervoer hoe dan ook doorgang moet kunnen vinden.

De maatregelen houden in dat er steekproefsgewijs gecontroleerd wordt op buitenlandse forensen, om te zien of zij met een dringende reden de grens willen oversteken. In de Duitse politiek werd begin april ook gesproken over het compleet sluiten van grenzen voor niet-essentieel verkeer, maar dat werd na protest uit de horeca tegengehouden.

Aanvankelijk zouden de intensieve grenscontroles van Duitsland aan de grens met Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Zwitserland, Tsjechië, Polen en Oostenrijk tot en met 4 mei gehouden worden.

In de Schengenzone zijn normaliter geen grenscontroles. Naast Duitsland gingen ook landen als België over tot grenscontroles om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Op last van de Europese Unie werden bovendien de buitengrenzen van het Schengengebied voor niet-noodzakelijke reizen gesloten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.