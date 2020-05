Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt maandag het kleinste aantal nieuwe overlijdensgevallen (26) sinds 19 maart, een week nadat de gedeeltelijke lockdown begon. Ook meldt het 42 nieuwe ziekenhuisopnames.

Al vijf dagen op een rij ligt het nieuwe aantal overlijdensgevallen dat het RIVM meldt onder de honderd.

26 doden is het kleinste aantal doden sinds 19 maart, toen er 18 overlijdensgevallen gerapporteerd werden.

Het is de negende dag op een rij dat het RIVM minder dan honderd ziekenhuisopnames meldt. Met 42 nieuwe opnames meldt het instituut het kleinste aantal sinds 15 maart, toen er 26 nieuwe opnames gerapporteerd werden.

Zondag liep het totale aantal doden op met 69 en werden 44 nieuwe opnames gerapporteerd. Zaterdag liep het totale aantal doden nog met 94 op en werden er 97 nieuwe opnames gemeld.

Het totale aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 5.082. 11.037 personen zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

