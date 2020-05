Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil dat sommige grote Amsterdamse instellingen binnenkort weer bepaalde groepen mogen gaan ontvangen. Ze denkt bijvoorbeeld aan een bezoek aan ARTIS door jongeren of een bezoek aan het Rijksmuseum door ouderen. Dat zei Halsema zondagavond in Op1.

Halsema verwees naar soortgelijke initiatieven in Spanje, waar bepaalde bevolkingsgroepen op bepaalde momenten van de dag naar buiten mogen.

De burgemeester pleit ervoor dat het kabinet de ruimte biedt aan lokale bestuurders om dit soort plannen te maken, mits hiermee de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving in acht worden genomen.

Halsema vreest dat haar stad tot in het najaar te maken zal hebben met de anticoronamaatregelen die nu gelden. Ze hoopt echter wel dat de regels tegen die tijd echt versoepeld kunnen worden. "We weten waarom we het doen, maar ik hoop wel dat we dit najaar de politie weer in kunnen zetten waarvoor het echt nodig is", aldus de burgemeester.

Ze stelt met klem dat repressie niet de oplossing is om burgers te dwingen zich aan de regels te houden. "De boodschap was om zoveel mogelijk binnen te blijven, nu moeten we de overgang maken naar afstand houden", zei Halsema. "Dat is de enige manier waarop mensen het langdurig kunnen volhouden."

