De Gelderse gemeente Nunspeet krijgt een anderhalvemetercoach. De stad op de Veluwe is relatief zwaar getroffen door het coronavirus. De gemeente hoopt de economie weer snel op gang te krijgen met een speciale ambtenaar die ondernemers kan helpen met advies over een doorstart in coronatijd.

Dat schrijft wethouder Marije Storteboom op de website van de gemeente. Nunspeet is voor een groot deel afhankelijk van toerisme en recreatie.

"Zo proberen we steeds weer om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen en proberen we samen met de ondernemers te werken aan het nieuwe normaal", legt Storteboom uit bij Omroep Gelderland.

Natascha Ouwehand, de eerste anderhalvemetercoach van Nederland, zal niet controleren of beboeten. Maar zij gaat vooral tips geven aan ondernemers en meedenken wat er wél mogelijk is binnen alle beperkingen die op dit moment en in de toekomst nog gelden.

Het kabinet stelde eerder dat ondernemers vooral op lokaal niveau moeten proberen te kijken hoe zij vorm kunnen geven aan hun vak in de anderhalvemetersamenleving.

