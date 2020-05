De Amerikaanse president Donald Trump beweert dat de Verenigde Staten al aan het eind van dit jaar een vaccin tegen het coronavirus hebben ontwikkeld. Hij legde niet uit waar hij deze claim op baseert. "Maar we bouwen al aan een productielijn."

Trump deed die uitspraken zondagavond (lokale tijd) tijdens een interview met Fox News. Het gesprek vond plaats aan de voet van het Lincoln Memorial in Washington.

"De dokters zullen zeggen: dat mag je niet zeggen. Maar ik zeg wat ik denk", zei Trump tijdens het interview. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat we eind dit jaar een vaccin hebben. We bouwen al productielijnen, ook al is er nog geen vaccin"

Amerikaanse gezondheidsdiensten waarschuwden eind april dat het nog zeker achttien maanden ging duren voordat er een vaccin tegen het coronavirus zal zijn. Medisch adviseur Anthony Fauci stelde dat er mogelijk in januari een vaccin is, maar hij beklemtoonde ook dat er veel onzekere factoren zijn die de ontwikkeling kunnen vertragen.

'De pers stelt allemaal schandalige vragen'

Trump beantwoordde ook vragen van kijkers. Op een vraag waarom hij nooit antwoord geeft op vragen van journalisten tijdens persconferenties, antwoordde de president dat de pers "zeer vijandig" is. "Het zijn allemaal schandalige vragen die ze stellen", aldus de president.

Journalisten stellen Trump veel vragen over zijn tegenstrijdige uitlatingen over het coronavirus. Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen bekende besmettingen in de VS en zijn er 67.000 Amerikanen overleden aan de gevolgen van het virus.

'Alle scholen gaan na zomervakantie weer open'

Trump vindt dat hij slechter behandeld wordt door de media dan president Abraham Lincoln. Lincoln kreeg in de media veel kritiek op zijn beleid, maar staat nu te boek als een van de grootste Amerikaanse presidenten in de geschiedenis. Hij was verantwoordelijk voor het afschaffen van de slavernij en werd in 1865 vermoord door een tegenstander van zijn beleid.

Trump stelde dat alle scholen weer open moeten in september. Ook meldde hij dat de economie "op een zeker moment" weer moet gaan draaien. "We kunnen niet gesloten blijven, dan is er geen land meer over", zei hij. Een datum noemde Trump niet. Eerder voorspelde de president dat de Amerikaanse economie half april weer draaiende zou zijn.

Trump stelt verwacht dodental door corona bij naar boven

De president voorspelde op Fox dat het dodental in de VS als gevolg van het coronavirus tussen de 80.000 en 100.000 zal liggen. Eerder stelde hij nog dat hoogstens tussen de 50.000 en 60.000 Amerikanen zouden sterven.

Ook claimde Trump twee weken geleden dat het injecteren van desinfectiemiddel zou helpen het virus uit het lichaam te verdrijven. Maar na veel kritiek zei hij dat deze uitspraak sarcastisch bedoeld was.

