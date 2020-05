Meerdere grote UMC's en ziekenhuizen in Nederland gaan onderzoeken of er een verband is tussen het coronavirus, trombose en longembolieën, meldt de Trombosestichting Nederland zondag. Veel coronapatiënten die op de intensive care liggen hebben naast het virus ook last van deze aandoeningen.

Volgens de Trombosestichting, die het onderzoek financiert, gaat het om minstens een derde van alle patiënten met het COVID-19-virus. Dat blijkt uit verzamelde data van Nederlandse ziekenhuizen. Vooral de patiënten met longembolieën zijn er vaak slechter aan toe en komen vaker te overlijden.

Er is nog veel onduidelijk over het verband en daarom moet er volgens de stichting meer onderzoek worden gedaan. Zo moet uit het onderzoek blijken of coronapatiënten trombose ontwikkelen doordat ze op de ic stilliggen met een infectie of dat het virus zelf trombose veroorzaakt.

Hoop op betere behandeling voor niet-coronapatiënten

Tijdens het onderzoek worden bloed en klinische gegevens verzameld om een betere behandeling voor coronapatiënten met longembolie en trombose te ontwikkelen. De hoop is dat het onderzoek ook belangrijke data oplevert voor de behandeling van longembolie bij patiënten die het coronavirus niet hebben.

De studie wordt geleid door Marieke Kruip, hematoloog aan het Erasmus MC in Rotterdam. "Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het ontstaan van trombose bij deze patiënten en daardoor ook beter trombose te kunnen voorkomen en behandelen. Daarnaast kan deze kennis ook belangrijk zijn voor patiënten met andere infecties die stollingsproblemen ontwikkelen", zegt Kruip.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek exact van start gaat. Volgens de Trombosestichting zal dit "zo snel als mogelijk" zijn.

