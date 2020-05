Zeker zeventig Afghaanse migranten zijn mogelijk mishandeld en in een rivier gegooid door de Iraanse grenswacht, zegt het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens ooggetuigen zouden zeker 23 van hen het niet overleefd hebben.

De migranten waren vanuit de Afghaanse grensprovincie Herat op weg naar Iran, toen ze door de Iraanse grenspolitie opgepakt werden. Vervolgens zouden ze gemarteld zijn en in de Harirud-rivier geduwd zijn, aldus het ministerie.

Afghaanse autoriteiten zijn momenteel op zoek naar lichamen en eventuele overlevenden langs de rivier. Het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een onderzoek naar het incident begonnen. De Iraanse grenswacht zou hebben willen voorkomen dat de migranten het land binnen kwamen.

Bij het ziekenhuis in Herat zijn vijf lichamen en twee gewonden binnenkomen, aldus lokale artsen. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat de grenswacht migranten met jachtgeweren beschoten en met scheppen mishandelden. 23 van hen zouden volgens de ooggetuige het geweld niet overleefd hebben.

Iran ontkent geweld

Dagelijks steken zo'n tweeduizend Afghanen de grens met Iran over, op zoek naar werk. Afghaanse autoriteiten zeggen dat het niet de eerste keer is dat migranten door de Iraanse grenspolitie gedood zijn. Mogelijk leidt het incident tot een diplomatieke crisis tussen de twee landen.

De Iraanse grenswacht ontkent stellig enige betrokkenheid: "Geen van deze of gerelateerde incidenten hebben op Iraans grondgebied plaatsgevonden", aldus woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Abbas Mousavi.

De Afghaanse Taliban roept Iran op een onderzoek in te stellen naar het geweld en zegt dat de daders gestraft moeten worden. Volgens de terroristische groepering zijn er 57 Afghanen door de grenswacht mishandeld en 23 omgekomen.

Veel migranten keren op dit moment ook juist weer terug uit Iran naar Afghanistan, vanwege de ernstige uitbraak van het coronavirus in Iran. Afghaanse autoriteiten zeggen dat een flink deel van de ruim vijfhonderd besmettingen in Herat terugkeerders zijn. Tot nu toe zijn dertien mensen in de grensprovincie omgekomen door het virus.