In Italië zijn de afgelopen 24 uur 174 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Het is het kleinste aantal doden sinds 10 maart, één dag na het begin van de lockdown in Italië.

Zaterdag meldde het land nog 474 overlijdensgevallen als gevolg van het COVID-19-virus. Wel was dit aantal aanzienlijk groter dan de dagen voorafgaand aan zaterdag, omdat er honderden extra overlijdensgevallen uit de regio Lombardije werden gemeld die nog niet eerder geregistreerd waren.

Ook het aantal bevestigde besmettingen ligt een stuk lager dan een dag eerder. Zaterdag werden er nog 1.900 nieuwe besmettingen gemeld, zondag zijn dat er 1.389.

Een kanttekening bij de cijfers is dat deze in Italië op zondag vaak lager uitvallen doordat veel overlijdensgevallen, net als in Nederland, vanwege het weekend pas later geregistreerd worden. De afgelopen weken namen de cijfers op maandag vaak weer toe ten opzichte van zondag.

Vanaf maandag versoepeling maatregelen

Het coronavirus brak op 21 februari uit in het Zuid-Europese land. Het totale aantal doden ligt momenteel op 28.884. Alleen in de Verenigde Staten zijn er op dit moment meer mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

De maatregelen in Italië worden vanaf maandag na acht weken versoepeld. Zo mogen Italianen vaker hun huizen verlaten en hoeven ze niet meer thuis te werken, zolang bedrijven kunnen garanderen dat het mogelijk is voor werknemers om op kantoor de maatregelen na te leven. De meeste winkels, restaurants en bars moeten nog wel tot zeker 18 mei hun deuren gesloten houden.

Het aantal bevestigde besmettingen ligt sinds zondag op 210.717. Alleen in de Verenigde Staten en Spanje zijn er meer besmettingen gemeld.

