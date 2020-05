Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is zondag met twintig gedaald, schrijft voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hiermee is het totale aantal coronapatiënten dat op de ic ligt op dit moment 688.

660 Nederlandse coronapatiënten liggen in Nederland op de ic. Het aantal Nederlandse coronapatiënten dat in Duitsland op de ic's ligt, is hetzelfde gebleven met 28.

Het aantal patiënten die niet het COVID-19-virus hebben, is gedaald van 418 tot 382. "De verschillen in bezetting tussen de regio's zijn nu acceptabel, de meeste regio's liggen nu onder de 100 procent van de normale ic-capaciteit", schrijft Kuipers.

"Het aantal COVID-opnames buiten de ic daalt nu ook snel naar 1.380 op dit moment. Deze daling biedt ruimte voor uitbreiding van de niet-COVID-zorg in de komende week."

De overall ic-bezetting in Nederland nam zaterdag af tot binnen de normale ic-capaciteit. Volgende week verwacht hij dat er nog vijfhonderd ic-bedden bezet zullen zijn door coronapatiënten.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Cares, vertelde eerder bij BNR dat als het aantal coronapatiënten onder de zevenhonderd komt, de operatiekamers en uitslaapkamers weer kunnen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Daarbij wordt uitgegaan van vijfhonderd ic-plaatsen voor patiënten die niet het coronavirus hebben.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.