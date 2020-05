De besmettingsgraad in Denemarken is gestegen sinds de versoepeling van de coronamaatregelen halverwege april, meldt het Deense instituut voor besmettelijke ziektes (SSI). Van een versnelling van de verspreiding zou echter geen sprake zijn.

Denemarken ging als een van de eerste landen in Europa in lockdown. Het versoepelde daarna als eerste land buiten Azië ook weer de maatregelen. Halverwege april opende Denemarken kinderdagverblijven. Lagere klassen van de basisschool mochten onder strikte voorwaarden weer naar school.

Sindsdien is de besmettingsgraad toegenomen van 0,6 naar 0,9, blijkt uit het onderzoek van SSI. Dit betekent dat elke coronapatiënt gemiddeld 0,9 anderen besmet. Duizend patiënten besmetten zo negenhonderd mensen.

Maar volgens ISS zijn de cijfers "geen teken dat de verspreiding in Denemarken versnelt".

'Komt geen nieuwe golf aan'

Christian Wejse van Aarhus University zegt ook dat de versoepeling niet heeft geleid tot een grotere verspreiding van het virus. "In elk geval is er geen indicatie dat we richting een nieuwe besmettingsgolf gaan", zegt Wejse.

Wereldwijd houden regeringen de besmettingsgraad nauwlettend in de gaten. Is het cijfer lager dan één, dan komen er elke dag minder nieuwe besmettingen bij.

Het gestegen reproductiecijfer zal er daarom mogelijk toch voor zorgen dat Deense politici voorzichtiger zullen zijn met nieuwe versoepelingen.

De Deense premier Mette Frederiksen zei woensdag dat de verspreiding van het virus in Denemarken "onder controle" is en dat ze voor 10 mei een plan met verdere versoepelingen zal presenteren.

