De gemeente Rotterdam heeft zondagmiddag de parkeerplaatsen bij en de toegangswegen naar het strand van Hoek van Holland afgesloten. Dit was nodig omdat er weer teveel mensen naar het strand waren gekomen.

Ook de toegangswegen naar de landtong Rozenburg en de Maasvlakte werden afgesloten. De gemeente roept burgers met klem op niet naar het strand te gaan.

In de maand april waren de parkeerplaatsen standaard dicht op mooie dagen en in het weekend. Maar omdat het weer minder zonnig leek te zijn dit weekend, was besloten de wegen toch niet af te sluiten.

De parkeerplaatsen bij en wegen naar andere populaire stranden als Zandvoort en Bloemendaal waren dit weekend wel nog afgesloten om drukte te voorkomen. De gemeente laat desgevraagd weten dat de afsluitingen nog steeds het gewenste effect hebben.

Er waren het afgelopen weekend meer incidenten met mensen die ondanks de coronaquarantaine toch met grote groepen samenkwamen. Zo beëindigde de politie in Arnhem een feest met een dj en meer dan veertig mensen. Alleen de eigenaar van het pand kreeg een boete.