Een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Velp is zondag ontruimd nadat bij 28 bewoners het coronavirus is vastgesteld. De patiënten zijn door de politie in bussen naar een schip aan de Nieuwe Havenweg in Arnhem gebracht.

De 28 mannen blijven hier twee weken lang in isolatie, laat de gemeente weten.

De andere 21 bewoners mogen in het huis blijven, maar moeten de komende twee weken ook in quarantaine blijven tot duidelijk is dat zij geen symptomen van het coronavirus ontwikkelen.

Het gaat om arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Alle inwoners van het complex werden getest nadat één man in het gebouw besmet bleek te zijn met het coronavirus.

'Het is zwaar ziek te zijn als je de taal niet spreekt'

De mannen waren vooral gedetacheerd bij bedrijven in Scherpenzeel en Velp. De eigenaars van de bedrijven zijn van de besmettingen op de hoogte gesteld. De gemeente Rheden heeft omwonenden van het wooncomplex ingelicht.

"Het is voor de bewoners een moeilijke tijd om ziek te zijn in een land waar je de taal niet spreekt", stelt burgemeester Carol van Eert van Rheden. "Ik wens hen beterschap en sterkte voor de komende tijd. Alle vereiste maatregelen zijn genomen om de besmetting zoveel mogelijk in te dammen."

