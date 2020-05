Mensen die met de hogesnelheidstreinen van Thalys en Eurostar reizen, moeten vanaf maandag 4 mei verplicht mondkapjes dragen om aan de coronamaatregelen in België en Frankrijk te voldoen, laten de bedrijven op hun websites weten.

De Thalys is daarmee de eerste ov-dienst in Nederland waar mondkapjes verplicht zijn. Vanuit Amsterdam kan in Nederland via Schiphol en Rotterdam met de Thalys naar Antwerpen, Brussel en Parijs gereisd worden.

De mondmaskers mogen chirurgisch zijn, filterend of zelfgemaakt, laat de Thalys weten. "Elk type masker is geschikt, zo lang de neus en mond effectief bedekt worden", meldt Eurostar. De hogesnelheidslijn Eurostar moest vanaf 30 april tussen Amsterdam en Londen gaan rijden, maar de lancering van de lijn is halverwege maart uitgesteld vanwege het coronavirus.

België verplicht mondkapjes in ov

In Frankrijk moeten mensen vanaf 11 mei mondkapjes dragen in het ov en op middelbare scholen. In België moet dat al vanaf 4 mei in de treinen, maar ook op de perrons en in de stations. De Belgische regel geldt voor iedereen boven de 12 jaar oud.

NMBS, het Belgische equivalent van de NS, hervat vanaf maandag bijna de volledige dienstregeling. Op de stations komen automaten te staan met desinfectiemiddel en mondkapjes.

Ook Nederlandse ov-sector wil mondkapjes

Ook de Nederlandse ov-sector pleit voor het verplichten van mondkapje in het openbaar vervoer. Met mondkapjes kan de anderhalve meter afstand versoepeld worden, luidt de redenatie.

Op dit moment zit de maximumcapaciteit van de treinen volgens de sector al nagenoeg aan zijn limiet. Bij een mogelijke verdere versoepeling van de landelijke coronamaatregelen, zou de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in gevaar komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.