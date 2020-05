Het totale aantal sterfgevallen in Nederland als gevolg van het coronavirus is zondag opgelopen met 69, zo blijkt uit de dagelijkse COVID-19-update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Daarmee zijn er voor het eerst sinds eind maart vier dagen op rij minder dan honderd doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd in Nederland. Het totale dodental steeg naar 5.056.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (44) was voor de achtste dag op rij minder dan honderd. Het is de kleinste dagelijkse toename sinds 16 maart, toen er 43 mensen werd opgenomen in het ziekenhuis.

In totaal zijn 40.571 (+335) bevestigde besmettingen geregistreerd. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger omdat niet iedereen wordt getest.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen; het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen nog altijd bij het beeld dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben.

