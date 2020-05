Het aantal doden in Spanje als gevolg van het coronavirus is zondag met 164 gestegen. Dat is de kleinste toename in het land in bijna zeven weken.

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigde de cijfers die eerder werden gemeld door de Spaanse krant El País. Op 18 maart werden voor het laatst minder doden geregistreerd (105).

Het aantal nieuwe doden van zondag is flink lager dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen het cijfer steeds rond de driehonderd schommelde.

Het dodental in Spanje is volgens de nieuwste cijfers opgelopen tot 25.264, op Italië en het Verenigd Koninkrijk na het hoogste in Europa.

De Spaanse regering kondigde eerder aan vanaf maandag de lockdown in het land in fases te versoepelen, afhankelijk van de cijfers. Zaterdag mochten veel Spanjaarden voor het eerst in weken weer naar buiten om te sporten.

