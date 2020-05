De politie in Arnhem heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een illegaal feest waar meer dan veertig mensen aanwezig waren. Tegen de eigenaar van de woning is proces-verbaal opgemaakt. De overige aanwezigen kregen een officiële waarschuwing. Dat meldt een woordvoerder van de politie zondag aan NU.nl.

De politie kreeg in de nacht diverse meldingen van harde muziek in een pand aan de Boulevard Heuvelink. Het geluid was afkomstig van een feest waar ook een dj aanwezig was. De bijeenkomst druist in tegen de noodverordening die geldt vanwege de coronacrisis.

Bijeenkomsten met veel mensen zijn niet toegestaan omdat die bijdragen aan een snelle verspreiding van het coronavirus. De politie heeft in het hele land de afgelopen weken ingegrepen als mensen toch feesten of andere bijeenkomsten organiseerden.

Als de gasten op het feest in Arnhem de komende tijd weer de noodverordening overtreden, krijgen ze alsnog een boete van 400 euro.

