Het kabinet gaat in totaal 20 miljoen euro beschikbaar stellen aan het Nederlandse steunfonds voor zorgverleners die ten tijde van de COVID-19-pandemie arbeidsongeschikt raken of voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl.

Eerder liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid al weten dat hij 10 miljoen euro beschikbaar stelde om de opbrengsten van dit fonds te verdubbelen, maar dat bedrag is nu verdubbeld.

"Gezien de unieke situatie waarin we met de pandemie beland zijn en de waardering die onze mensen die werken in de zorg verdienen, heeft het kabinet daarom besloten nog eens 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dit particuliere initiatief", aldus de woordvoerder.

Het initiatief in kwestie is het het Zorg na Werk in Coronazorg-fonds (ZWiC), dat inmiddels al 3 miljoen euro heeft opgehaald. Het ZWiC werd begin april opgericht door twee Utrechtse artsen voor zorgverleners die werken met COVID-19-patiënten, of de eventuele nabestaanden van deze zorgverleners.

Negen zorgverleners overleden door coronavirus

Afgelopen week werd bekend dat tot nu toe negen zorgmedewerkers zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is echter niet te achterhalen of de overledenen het virus tijdens hun werk of daarbuiten hebben opgelopen.

"Het gemis van een naaste is niet uit te drukken in geld. Dat neemt niet weg dat een overlijden ook een financiële impact heeft op de nabestaanden", aldus de woordvoerder. "Het ministerie van VWS wenst de familie en andere nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies."

Of de overheid zelf de nabestaanden van deze zorgmedewerkers ook gaat compenseren, is nog onduidelijk. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit wel. Daar krijgen families van overleden zorgmedewerkers elk 60.000 pond (ongeveer 69.000 euro).

