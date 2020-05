Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is zaterdag met 27 gedaald naar 708, schrijft voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dit aantal valt binnen de normale ic-capaciteit.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 680 in Nederland. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op Duitse ic's is met 28 gelijk gebleven.

"De overall ic-bezetting is met 1.098 patiënten in Nederland weer binnen de normale ic-capaciteit", schrijft Kuipers verder. "Dat geeft ruimte aan de ic-medewerkers om enigszins op adem te komen."

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Cares, zei eerder tegen BNR dat als er minder dan zevenhonderd coronapatiënten op de intensive care liggen, de operatiekamers en de uitslaapkamers weer kunnen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.

"In feite kan dan het gewone ziekenhuisleven weer worden opgepakt", aldus Gommers. Daarbij wordt uitgegaan van vijfhonderd ic-plaatsen voor mensen die niet het coronavirus hebben.

Al enkele dagen is volgens Kuipers in de cijfers te zien dat de reguliere zorg weer wordt opgestart. Hij verwacht dat volgende week nog 'maar' vijfhonderd ic-bedden bezet zullen zijn met coronapatiënten.

