Het totale aantal sterfgevallen in Nederland als gevolg van het coronavirus is zaterdag opgelopen met 94, zo blijkt uit de dagelijkse COVID-19-update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 97 mensen moesten vanwege het virus worden opgenomen in het ziekenhuis. Beide aantallen zijn kleiner dan een week geleden.

Op zaterdag 25 april liep het totale aantal doden nog op met 120 en werden 100 nieuwe opnames gerapporteerd. Vrijdag bedroeg het aantal doden 98 en meldde het RIVM 85 nieuwe ziekenhuisopnames.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

Het totale aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 4.987. 40.236 personen zijn sinds de uitbraak van het virus positief getest, inclusief de 445 die de afgelopen 24 uur gemeld zijn.

Cijfers passen in beeld dat maatregelen werken

Het RIVM zegt dat de cijfers van zaterdag passen in het beeld dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werken.

Directeur infectieziekten Jaap van Dissel vertelde eerder op zaterdag tegen de NOS dat het reproductiegetal in Nederland naar schatting onder de 1 ligt. Dat betekent dat een besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet, waardoor het aantal mensen met het virus afneemt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.