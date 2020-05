Zo'n 2 procent van de bevolking van Moskou is besmet met het coronavirus, zo maakte burgemeester Sergei Sobyanin zaterdag bekend volgens het Russische persbureau TASS. Het gaat om ongeveer een kwart miljoen personen.

Sobyanin baseert zich op steekproeven onder een gevarieerd deel van de bevolking, nadat de testcapaciteit de afgelopen dagen flink werd vergroot.

In totaal zijn 124.054 personen in het land positief getest op het coronavirus en er zijn 1.222 sterfgevallen bekend. Vooral de Russische hoofdstad is zwaar getroffen door de pandemie; ongeveer de helft van de bevestigde patiënten bevindt zich namelijk in Moskou.

In de Russische hoofdstad gelden daarom ook de zwaarste maatregelen tegen het virus. Zo mogen inwoners alleen naar buiten met een speciale digitale pas.

Sobyanin stelt dat Moskou het goed doet ten opzichte van andere wereldsteden. "We zijn er dankzij discipline en de steun van Moskovieten voor zelfisolatiemaatregelen in geslaagd te voorkomen dat de infectie zich verspreidt", aldus de burgemeester.

Veel besmettingen, maar relatief weinig doden

De virusuitbraak kwam in Rusland langzamer op gang dan in andere landen, maar vorige maand steeg het aantal besmettingen in korte tijd naar 100.000. Het dodental ligt echter ver onder dat van andere zwaar getroffen landen.

President Vladimir Poetin waarschuwt dat de piek van de uitbraak nog niet is geweest. Er wordt gewaarschuwd voor nieuwe brandhaarden als Russen tijdens de vakantieperiode begin mei besluiten massaal op pad gaan.

De in maart opgelegde lockdown geldt nog tot zeker 11 mei. Eerder deze week maakte Poetin bekend dat hij vanaf halverwege mei een aantal maatregelen wil versoepelen.

