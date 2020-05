De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) heeft de behandeling van coronapatiënten met het middel remdesivir goedgekeurd, laat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag weten. De toestemming is verleend via een noodtraject.

Remdesivir wordt gemaakt door farmaceut Gilead Sciences. Het middel boekte bij sommige proeven de afgelopen tijd veelbelovende resultaten.

Dankzij de goedkeuring wordt het antivirale middel toegestaan voor gebruik bij patiënten in de Verenigde Staten.

Remdesivir is met name effectief wanneer het in een vroeg stadium aan coronapatiënten wordt gegeven, aldus Gilead.

Gilead-topman Daniel O'Day noemde de goedkeuring een belangrijke eerste stap. Tijdens een gesprek met Trump liet hij vrijdag weten de eerste 1 miljoen buisjes van het middel te doneren voor gebruik bij coronapatiënten.

Een aantal dagen geleden kelderden de aandelen van Gilead, toen coronapatiënten in China bij een test niet beter werden van het middel.

Gilead zei dat de testen over het algemeen wel positieve resultaten laten zien. Het onderzoek in China zou niet representatief zijn, omdat het vroegtijdig werd afgeblazen.

