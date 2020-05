De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) heeft de behandeling van coronapatiënten met het middel remdesivir goedgekeurd, laat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag weten. De toestemming is verleend via een noodtraject.

Remdesivir wordt gemaakt door farmaceut Gilead Sciences. Dankzij de goedkeuring wordt het antivirale middel toegestaan voor gebruik bij patiënten in de Verenigde Staten.

Het antivirale middel is oorspronkelijk ontwikkeld tegen ebola, maar bleek hiertegen niet echt effectief.

Onderzoekers hoopten dat het wel zou werken tegen het coronavirus. Bij verschillende studies boekte het middel tot nu toe positieve resultaten.

Gilead: Middel werkt in vroegtijdig stadium

Het middel blijkt volgens Gilead met name effectief wanneer het vroegtijdig aan coronapatiënten gegeven wordt.

Bij de laatste fase van het onderzoek werd remdesivir getest op patiënten die al ernstig ziek waren én patiënten in een vroeg stadium van de infectie.

Eerste miljoen buisjes gedoneerd

Gilead-topman Daniel O'Day noemde de goedkeuring een belangrijke eerste stap. Het bedrijf zal de eerste 1,5 miljoen buisjes van het middel doneren, zei hij tijdens een gesprek met Trump vrijdag.

Naast de klinische studie in de Verenigde Staten, loopt er een soortgelijke proef in China. Het middel wordt ook onderzocht door het Franse nationale onderzoeksinstituut voor gezondheid (INSERM).

Remdesivir valt het mechanisme aan waarmee sommige virussen, waaronder het COVID-19-virus, kopieën van zichzelf maken en het afweersysteem overweldigen.

Aandelen kelderden na resultaten in China

Toch bestaan er ook twijfels over de effectiviteit van het middel. Een aantal dagen geleden kelderden de aandelen van Gilead, toen coronapatiënten in China bij een test niet beter werden van het middel.

Bij deze patiënten nam ook de hoeveelheid virus in het lichaam niet af, stond in een gelekte conceptpublicatie van de wereldgezondheidsorganisatie WHO over die proef.

Gilead zei dat de studies over het algemeen wel positieve resultaten laten zien. Met name dus bij patiënten in een vroeg stadium van de ziekte. Het onderzoek in China zou daarbij niet representatief zijn, omdat het vroegtijdig werd afgeblazen.

