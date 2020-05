De gezondheidsorganisatie WHO heeft bij de reactie op het coronavirus "geen tijd verspild", zegt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag.

Volgens Tedros gaf de WHO de wereld "genoeg tijd" om te reageren op de uitbraak, toen het op 30 januari een internationale gezondheidscrisis uitriep. Op dat moment waren er buiten China slechts 82 gevallen bekend en geen doden.

De topman verdedigt de respons van de WHO, die onder vuur ligt van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump zegt dat de WHO de reactie op het coronavirus "echt verprutst" heeft en beschuldigt de internationale organisatie ervan te veel beïnvloed te worden door China.

De Amerikaanse president heeft laten weten dat de subsidie voor de WHO stil te willen leggen. Zijn land heeft lang de grootste financiële bijdrage aan de WHO geleverd.

278 Video Wie is WHO-baas Tedros en waarom krijgt hij kritiek?

WHO wist deal te sluiten met China

Tedros reageert dat de organisatie de tijd tussen het begin van de uitbraak en het verklaren van een gezondheidscrisis goed gebruikt heeft.

Zo heeft de WHO onder meer China bezocht om meer te leren over het virus en de herkomst van het virus. Daar heeft de WHO een uitzonderlijke deal weten te sluiten met China, om meer onderzoekers naar het land te sturen.

Gevraagd over de huidige relatie tussen de VS en de WHO, zei Tedros: "We hebben eigenlijk constant contact en werken samen", zonder verder uit de wijden.