De ov-sector vraagt het kabinet mondkapjes verplicht te stellen voor reizigers. De capaciteitslimiet bij een strikte naleving van de 1,5 meter afstand is nu namelijk al bereikt, schrijft het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Verplichte mondkapjes moeten zorgen dat de afstandsregels in de trein, bus, metro en tram minder streng kunnen gelden dan daarbuiten. Het NOVB zegt dat de maximale capaciteit van alle ov-voertuigen "simpelweg ontoereikend" is, als de vraag naar het openbaar vervoer toeneemt.

Steeds meer landen verplichten op bepaalde plekken het gebruik van mondkapjes, zoals in supermarkten en het openbaar vervoer. De gedachte hierachter is dat mensen met een mondkapje op mogelijk minder besmettelijk zijn.

Volgens het RIVM heeft het houden van 1,5 meter afstand, goed wassen van de handen en niet aanraken van het gezicht hetzelfde effect. Het NOVB stelt nu voor om in een drukkere trein toch mondkapjes verplicht te stellen, zodat het openbaar vervoer kan blijven draaien.

Daarmee kijkt het NOVB vooruit naar een eventuele verdere versoepeling van de landelijke coronamaatregelen na 20 mei. Op dat moment zou het aantal reizigers stapsgewijs kunnen groeien, terwijl het ov nu al aan de capaciteit zit die mogelijk is wanneer er afstand gehouden moet worden.

Sector loopt tot 2 miljard mis door maatregelen

De sector benadrukt in de brief dat de kosten vanwege de coronamaatregelen en het teruglopende aantal reizigers hoog oplopen.

Naar verwachting loopt het stads- en streekvervoer in 2020 tussen de 0,75 miljard en 1 miljard euro mis. Voor de NS is dat 1 miljard euro. Het kabinet moet daarom uiterlijk 13 mei volledige duidelijkheid geven over de financiële situatie, stelt de organisatie.

Openbaar vervoer komt zelfs in beperkte vorm in gevaar

"Bij het ontbreken van duidelijke keuzes, of bij keuzes die praktisch of financieel niet uitvoerbaar zijn, wordt het openbaar vervoer voor een onmogelijke opdracht gesteld", schrijft het NOVB. Ook de huidige, beperkte vorm van het openbaar vervoer komt dan in gevaar.

Het NOVB is een samenwerkingsorganisatie van alle ov-bedrijven in Nederland, provincies en het Rijk. De organisatie overlegt tijdens de coronacrisis wekelijks met staatssecretaris Van Veldhoven. In de brief noemt de organisatie het overleg met Van Veldhoven "zeer constructief".

Naast de roep om financiële helderheid en versoepeling van de afstandsregels in het ov, roept het NOVB op de ov-sector tegemoet te komen met meer handhaving en een heldere lijn richting het publiek over de wel en niet beoogde reizigers, tijdens de achtereenvolgende fasen van de opstartperiode.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.