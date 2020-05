In de week van 20 tot en met 26 april zijn ongeveer negenhonderd meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In de afgelopen weken kwam het cijfer telkens tussen de twaalfhonderd en tweeduizend uit.

Omdat de registratie rond Koningsdag vertraagd was, is de schatting onzekerder dan vorige week. Het aantal overledenen ligt in week 17 waarschijnlijk tussen de 3.700 en 4.000.

In de eerste tien weken van dit jaar zijn in Nederland gemiddeld 3.132 mensen per week overleden. Daarna nam het aantal sterfgevallen per week toe. Het hoogtepunt was 5.073 in week 14.

Normaal gesproken zou vanwege het einde van de winter in deze periode van het jaar een daling in het aantal overledenen per week te zien zijn. In de afgelopen drie jaar overleden er wekelijks ongeveer 2.800 mensen in deze periode. In de vierde week van april zijn ongeveer vierduizend mensen overleden. Het CBS vergelijkt de oversterfte echter met het aantal overledenen in de eerste tien weken van 2020, omdat het COVID-19-virus toen nog niet was opgedoken in Nederland.

De cijfers wijzen erop dat flink meer mensen aan de gevolgen van het coronavirus overlijden dan dagelijks wordt gemeld, concluderen het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Afname minder sterk dan vorige week

De daling is kleiner dan vorige week. In week 16 werden bijna zevenhonderd minder overledenen gemeld dan een week eerder. Nu zijn het er ongeveer 250 minder dan de voorgaande week.

Niet elke overledene is getest op het coronavirus. Hierdoor geven de cijfers van het CBS een beter beeld van het totale aantal overleden coronapatiënten dan de cijfers die het RIVM dagelijks meldt. Hier moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat het CBS geen informatie heeft over de doodsoorzaak. De oversterfte kan dus niet met 100 procent zekerheid aan het coronavirus worden toegeschreven.

Ook oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt af

Ook de oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is tussen 20 en 26 april afgenomen. Het aantal overledenen in week 17 is nog wel steeds 65 procent groter dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Naar schatting overleden in week 17 ruim twaalfhonderd mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de eerste tien weken van 2020 ging het om gemiddeld 752 sterfgevallen per week.

113 Video Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.