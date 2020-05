Als gevolg van de coronacrisis hebben inmiddels 40.000 strafzaken achterstand opgelopen, schrijft NRC donderdagavond. Henk van Essen, de kersverse korpschef van de Nationale Politie, vreest dat criminelen daardoor hun straf zullen ontlopen.

Van Essen wijst in gesprek met het dagblad op een rechterlijk pardon waardoor oudere strafzaken niet meer behandeld kunnen worden, zodat de agenda opnieuw gevuld kan worden. "Als processen-verbaal in het niets verdwijnen en criminelen niet worden berecht, is dat zeer spijtig. De rechtsstaat functioneert dan niet."

Sinds medio maart is het aantal behandelde rechtszaken sterk teruggelopen. Er worden minder zaken behandeld om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Alleen urgente zaken vinden doorgang.

In de laatste weken zijn de maatregelen mondjesmaat weer versoepeld; zo mogen verdachten en andere procespartijen vanaf 11 mei weer in de rechtszaal aanwezig zijn als hun aanwezigheid als onmisbaar wordt beschouwd. Dat is vooral het geval in jeugd(straf)zaken en familiezaken.

Korpschef noemt maatregelen te rigoureus

Van Essen vindt dat er "te rigoureuze" maatregelen zijn genomen, omdat de rechtsstaat bijna tot stilstand kwam. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, weerspreekt dit en zegt dat alle maatregelen zijn getroffen in het kader van de volksgezondheid.

Bovendien zijn de gevolgen voor de rest van het jaar te overzien doordat er minder nieuwe strafzaken bij zijn gekomen, aldus Naves.

De politie laat desgevraagd weten dat het om intern rapport gaat en niet in te kunnen gaan op waar het aantal van 40.000 strafzaken vandaan komt. De Raad voor de rechtspraak laat op zijn beurt weten niet direct te weten hoe dat aantal van 40.000 is opgebouwd.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie (OM).

