Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf deze maand het codewoord 'masker 19' bij apotheken noemen om hulp te vragen, schrijft NRC vrijdag. Het initiatief is opgezet omdat de quarantainemaatregelen een verhoogde kans op huiselijk geweld veroorzaken.

Als een apotheker een slachtoffer signaleert, worden hulporganisatie Veilig Thuis en andere hulpverleners ingeschakeld, aldus het dagblad.

Betrokken organisaties uitten eerder hun zorgen vanwege de vrees dat slachtoffers geweld nu moeilijker kunnen melden doordat partners nu constant bij elkaar in de buurt zijn. In Nederland was er nog geen sprake van een toename van het aantal meldingen over huiselijk geweld, schreef NU.nl al eerder.

Eerder werd in Frankrijk en Spanje hetzelfde codewoord geïmplementeerd. Beide landen zagen het aantal meldingen met respectievelijk een derde of zelfs de helft stijgen.

Volgens NRC zou vrijdag de officiële presentatie in Nederland plaatsvinden, maar is deze uitgesteld tot volgende week. Verdere details over het initiatief moeten nog bekend worden gemaakt. Het is niet duidelijk of het codewoord ook na de coronacrisis blijft bestaan.

